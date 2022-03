Forças Armadas da Ucrânia diz que promessa de retirada de tropas russas é armação

Militares acham que tática do governo russo é para confundir os ucranianos sobre a posição real das tropas adversárias

EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY Rússia prometeu que retiraria as tropas do entorno da capital Kiev



Em rodada de negociações nesta terça-feira, 29, representantes do governo russo informaram que retirariam as tropas russas do entorno da capital Kiev e reduziriam os ataques. No entanto, ninguém acredita na promessa das forças de Vladimir Putin. Em um vídeo divulgado no Telegram, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que vê avanços nas negociações, mas não acredita na promessa das tropas russas. Zelensky disse não ver razão para “confiar nas palavras de certos representantes de um Estado que continua a lutar pela nossa destruição” e contou que bombas ainda são ouvidas nos entornos de Kiev. Pensamento parecido tem o Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia. Em postagem no Facebook, o estado-maior disse que as unidades russas estão se afastando de Kiev e Chernihiv, mas acredita que essas retiradas “provavelmente são uma rotação de unidades individuais” destinadas a enganar os militares da Ucrânia e criar um “equívoco” sobre sua posição. As tropas russas têm se concentrado na parte leste do país, perto de Donetsk, e continuam atacando. Em assentamentos próximos da cidade de Zaporizhizhia, os ucranianos acreditam que os russos estão se fortalecendo e plantando campos minados.