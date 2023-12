Forças Armadas da Venezuela estão prontas para os ‘desafios que virão’, afirma governo

País afirma que está atento após o Reino Unido ter anunciado o envio de navios de guerra para a Guiana

MARCELO GARCIA / Venezuelan Presidency / AFP Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, falando durante uma reunião fora do Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas



O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou nesta terça-feira, 26, que as Forças Armadas da Venezuela estão prontas para enfrentar os “desafios que virão”. O comentário foi uma resposta ao presidente Nicolás Maduro, que exaltou o trabalho da instituição militar em 2023. A afirmação do presidente foi feita em seu perfil no X (antigo Twitter), na qual ele assegurou que o povo “superou e supera os obstáculos com o apoio e o respaldo da vitoriosa” forças armadas da Venezuela, cujas operações têm como objetivo “garantir o bem-estar” da população. O ministro garantiu ao presidente que continuará a cuidar da”soberania nacional e a integridade territorial da pátria amada”.

O governo venezuelano afirmou no domingo, 24, que está mantendo seus alertas ligados depois que o Reino Unido anunciou o envio de um de seus navios de guerra para a Guiana, uma de suas ex-colônias, em meio à disputa que ambos países tem vivenciado. De acordo com Padrino López, o anúncio do Reino Unido é uma ameaça aos acordos assinados no dia 14 de dezembro entre Caracas e Georgetown, em que houve a concordância em não se ameaçar mutuamente e “evitar incidentes” sobre o território em disputa (Essequibo).

*Com informações da EFE