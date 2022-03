Forças russas estão perto de usina nuclear ucraniana, diz agência da ONU

País tem quatro centrais nucleares funcionais; russos já tomaram conta de Chernobyl

EFE/EPA/OLEG PETRASYUK Rússia tomou Chernobyl no primeiro dia de invasão à Ucrânia



As Forças Armadas da Rússia estão perto da maior usina nuclear da Ucrânia, apontou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão da ONU, nesta segunda-feira, reiterando sua forte preocupação, no quinto dia de guerra. Neste momento, os seis reatores da central de Zaporizhia estão seguros, segundo informações recebidas pela agência da ONU, informada com regularidade por autoridades da Ucrânia sobre a situação. As tropas russas “operam perto da central, mas não tomaram a mesma”, ressaltou a AIEA, cujo diretor-geral, Rafael Grossi, voltou a alertar para “qualquer ação que possa ameaçar a segurança” das instalações nucleares daquele país.

Uma reunião do Conselho de Governadores foi convocada para a próxima quarta-feira em Viena, sede da AIEA, para discutir os “riscos reais” representados pelo conflito. A Ucrânia tem quatro centrais nucleares ativas, que fornecem cerca da metade da eletricidade consumida pelo país, e vários depósitos de resíduos radioativos, como o de Chernobyl, onde ocorreu a pior catástrofe nuclear da História, em 1986. “Um acidente poderia ter consequências graves na saúde pública e no meio ambiente”, advertiu Grossi, sublinhando a importância de que as equipes mobilizadas continuem trabalhando normalmente e “possam descansar”.

