Forças russas sequestram quatro jornalistas em Melitopol, na Ucrânia

Sindicato nacional dos jornalistas na Ucrânia informou que os profissionais foram detidos por horas antes de serem libertados

STRINGER / AFP - 25/02/2022 Tanques de guerra russos avançam sobre a Ucrânia



Forças russas invasoras em Melitopol sequestraram por horas três jornalistas e um editor de jornal aposentado, bem como seus familiares, durante a manhã desta segunda-feira, 21. De acordo com o sindicato nacional dos profissionais de imprensa, um grupo de homens armados confiscaram computadores dos membros da imprensa em suas respectivas casas. Os repórteres Yulia Olkhovska e Lyubov Chaika, o editor Yevhenia Boryan e o aposentado Mykhailo Kumok trabalhavam para o Melitopolskie Vedomosti, um jornal local em Melitopol, no sul da Ucrânia. A diretora geral do periódico, Anna Medvid, afirmou que os sequestros foram uma tentativa de coagir os jornalistas a apoiar o Exército do Kremlin na invasão ao território ucraniano.