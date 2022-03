Forças ucranianas retomaram o controle do aeroporto regional de Mykolayiv e outros pontos da cidade, diz governador

Invasão da Rússia à Ucrânia já chega ao 12º dia; representantes dos dois países fazem terceira rodada de negociações nesta segunda-feira

Anatolii Stepanov / AFP Soldados ucranianos após confronto com a força russa



O governador Vitaliy Kim informou nesta segunda-feira, 7, que os ucranianos retomaram o controle do aeroporto da Ucrânia de Mykolayiv. “As estradas estão abertas, nós controlamos as pontes, você pode deixar Mykolayiv (cidade) e outras cidades com segurança”, disse Kim em um comunicado televisionado. As autoridades ucranianas também informaram que tiraram a cidade de Chuhuiv do poder dos russos. O governador também declarou que os militares da Rússia foram expulsos de vários outros pontos ao redor de Mykolayiv.

A invasão à Ucrânia já chega ao seu 12º dia, e representantes dos dois países realizam nesta segunda-feira, a terceira rodada de negociações para chegar a um cessar-fogo. A Rússia já disse que não abre mão das suas exigências, e a Ucrânia quer que os ataques parem imediatamente. Na segunda rodada, que aconteceu na quinta-feira, 3, os lados chegaram a um acordo sobre a criação de corredores humanitários para retirada dos civis em segurança, porém, durante o fim de semana isso não aconteceu e uma família, de quatro pessoas, acabou morrendo enquanto estava fugindo da guerra