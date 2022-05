Forte explosão destrói hotel de luxo no centro de Havana; veja vídeo

Ao menos oito pessoas morreram e 30 estão hospitalizadas; autoridades seguem investigando as causas do acidente

REUTERS/Alexandre Meneghini Hotel Saratoga, que foi destruído por explosão em Havana



Uma explosão destruiu o Hotel Saratoga, no centro de Havana, nesta sexta-feira, 6. Segundo informações divulgadas no Twitter do presidente de Cuba, Míguel Diaz, pelo menos oito pessoas morreram, 30 estão hospitalizadas e 13 continuam desaparecidas. As autoridades seguem realizando as buscas e investigando o poderia ter causado a explosão. Análises preliminares sobre as causas apontam para um vazamento de gás. Uma testemunha disse à Reuters que viu fumaça e chamas saindo do prédio. Os primeiros quatro andares ficaram praticamente destruídos e cercados por montanhas de escombros e pedaços de vidro. A polícia e equipes de resgate isolaram pontos-chave e edifícios próximos, incluindo o edifício histórico do Capitólio. O presidente de Cuba, Míguel Diaz, está no local junto ao primeiro-ministro, Manuel Marrero, e o presidente da Assembleia, Esteban Lazo, para acompanhar as investigações. O Hotel Saratoga foi construído 1880 e funciona como hospedaria desde 1993

BREAKING: Major explosion damages historic hotel in Havana, Cuba; no word on injuries pic.twitter.com/QyksoqI2fI — BNO News (@BNONews) May 6, 2022

*Essa matéria está em atualização