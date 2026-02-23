Forte nevasca nos EUA provoca cancelamento de voos no Brasil; saiba quais

Os principais destinos com rotas canceladas são Boston e Nova York, onde as condições meteorológicas são mais severas

ANGELA WEISS / AFP Um táxi amarelo atravessa a ponte do Brooklyn durante uma tempestade de inverno na cidade de Nova York em 23 de fevereiro de 2026.



Ao menos 12 voos que partiriam do Brasil para os Estados Unidos entre domingo, 22, e esta segunda-feira, 23, foram cancelados por causa das tempestades de neve que atingem o país

No Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, três voos foram cancelados: dois com destino a Nova York e um que desembarcaria na capital fluminense nesta segunda-feira.

Já no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nove voos foram cancelados: cinco voos com destino a Nova York e um para Boston, no domingo, e três voos que desembarcariam em São Paulo com origem em Nova York, nesta segunda, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware.

A Latam Airlines Brasil, que opera rotas com destino aos Estados Unidos, informou que “alguns de seus voos de/para Nova Iorque e de/para Boston, previstos para os dias 22/2 (domingo) e 23/2 (segunda-feira), precisaram ser cancelados devido a nevasca que atinge a região, fato totalmente alheio ao controle da companhia”.

A empresa diz que está oferecendo assistência aos passageiros impactados, inclusive os em conexão, que serão acomodados em outros voos da companhia e que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.

As autoridades de Nova York preveem que as condições climáticas piorarão ao longo do domingo e projetam nevascas significativas durante a noite e na segunda-feira.

São esperados entre 45 e 60 cm de neve na cidade, podendo chegar a até 70 cm em algumas áreas, além de ventos fortes.

O serviço meteorológico nacional (NWS) alertou neste domingo para “fortes quedas de neve, ventos violentos e inundações costeiras” devido à “importante tempestade de inverno”.

Acrescentou que as condições de nevasca “se materializariam rapidamente” de Maryland até o sudeste da Nova Inglaterra, tornando as viagens “extremamente perigosas”.

*Estadão Conteúdo