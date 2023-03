Forte terremoto é registrado no Afeganistão e deixa dois mortos

Tremor de magnitude 6,5 também foi sentido em regiões do Paquistão e da Índia

Aamir QURESHI / AFP Tremor deixou muitos feridos e, até o momento, dois mortos no Afeganistão



Um forte terremoto de magnitude 6,5 deixou pelo menos dois mortos no Afeganistão e também foi sentido em regiões do Paquistão e da Índia, assustando as populações desses países, nesta terça-feira, 21. Duas pessoas morreram, entre elas uma criança, na província afegã de Legham (leste), indicou à AFP em Cabul o porta-voz do Ministério de Gestão de Catástrofes Naturais. Seu epicentro se localizou no nordeste do Afeganistão, perto da cidade de Jurm (nordeste), na fronteira com Paquistão e Tadjiquistão, e a uma profundidade de mais de 187 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). “Foi assustador. Nunca senti um tremor parecido”, disse à AFP Jatera, moradora da capital afegã, que ao sentir o terremoto saiu com toda a família de seu apartamento, localizado no quinta andar. O tremor ocorreu às 21h17 do horário local e teve duração de pelo menos 30 segundos. Um jornalista da AFP relatou que muito de seus vizinhos correram “descalços, com seus filhos nos braços”, para fora de suas residências, no centro de Cabul. No Paquistão, pelo menos 180 pessoas tiveram “ferimentos leves” na província de Jyber Pajtunjwa (nordeste), informou à AFP um funcionário do alto escalão do governo. “As pessoas saíram correndo de suas casas. Muitos recitavam o Corão”, informou um correspondente da AFP na cidade paquistanesa de Rawalpindi. O tremor ocorreu na região montanhosa do Hindu Kush, que se encontra na confluência das placas tectônicas eurasiática e indiana, informou o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC). Em 22 de junho de 2022, mais de mil pessoas morreram, e dezenas de milhares ficaram sem casa, após um tremor de magnitude 5,9. Esse sismo, que afetou a província pobre de Paktika, foi o mais letal em 25 anos.

*Com informações da AFP