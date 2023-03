Fortes chuvas deixam mortos, desaparecidos e destruição no Peru

Na capital Lima, um homem de 64 anos morreu; no norte do país, oito pessoas morreram

EFE/ Paula Bayarte Chuvas intensas começaram com a chegada do ciclone Yaku, na última terça-feira



As chuvas, deslizamentos de terra e inundações que ocorreram nos últimos dias no Peru deixaram até agora um morto, dois desaparecidos e centenas de pessoas afetadas em Lima, de acordo com várias fontes oficiais. A Polícia Nacional confirmou à Agência EFE nesta quinta-feira, 16, a morte de um homem que foi dado como desaparecido na terça-feira no distrito de Cieneguilla, na província de Huarochirí, em Lima, em um dia em que se repetiram inundações em algumas partes da capital, embora com menos força do que nos dias anteriores. O homem, de 65 anos, se tornou a primeira pessoa a ser confirmada morta em consequência das chuvas e deslizamentos de terra na capital, que entrou em alerta vermelho na terça-feira, mas que afetam o norte do país desde a semana passada, com oito mortes relatadas. Embora a chuva tenha diminuído em Lima, em distritos como Chosica e Chaclacayo foram relatados novos deslizamentos, causando danos materiais em casas e outras infraestruturas. As chuvas nas zonas altas causaram um aumento dos caudais e transbordamentos de rios, desmoronamentos de casas e bloqueios de estradas, enquanto durante a noite desta quinta-feira houve relatos de infiltrações no muro que protege a estrada ao longo do rio Rimac, no centro histórico da capital.

O Centro de Emergências Nacional (COEN) relatou que na região de Piura, no norte, seis pessoas foram dadas como feridas e duas como desaparecidas, e casas ficaram destruídas após a forte chuva no distrito de Canchaque. As autoridades iniciaram “ações de resposta” na sequência dos danos e evacuaram residentes para hotéis, casas de parentes, auditórios e centros comunitários próximos, enquanto a ajuda humanitária era entregue às vítimas. O COEN acrescentou que na costa de Tumbes, Piura e Ica se espera uma precipitação moderada a intensa, e granizo, neve e chuva de moderada a forte na serra norte. Há também a probabilidade de queda de neve em áreas acima dos 4.000 metros acima do nível do mar e granizo em localidades acima dos 2.800 metros. A agência indicou que é esperada uma precipitação moderada a intensa na serra do sul e centro, acompanhada de trovoadas e rajadas de vento. O ministro da Defesa, Jorge Chávez, disse que 5.000 membros das Forças Armadas estão trabalhando para lidar com a emergência nas regiões afetadas pelas chuvas torrenciais. As fortes chuvas no Peru aumentaram desde a semana passada com a chegada do ciclone Yaku, que começou a se afastar da costa peruana, mas deixou inúmeros danos materiais no norte e no centro do país.

*Com informações da EFE