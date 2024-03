Fortes chuvas obrigam o deslocamento de centenas de pessoas em Havana

Não há registro de vítimas, mas houve desabamento total de alguns prédios e o corte de eletricidade e água em algumas áreas

Reprodução/Instagram/@DiazCanelB Havana sofre com fortes chuvas



As fortes chuvas que assolam Havana e outras cidades do oeste de Cuba desde sexta-feira, 22, provocaram a evacuação de centenas de pessoas, o desabamento total de alguns prédios e o corte de eletricidade e água em algumas áreas, mas não deixaram nenhuma vítima, informaram as autoridades neste sábado, 23. “Estamos siguiendo la situación generada en la capital por las intensas lluvias. Temprano nos reunimos con los principales directivos de la provincia. Se trabaja duro y todo se ha puesto en función de la recuperación en el menor tiempo posible. Pedimos prudencia a nuestro pueblo”, disse o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, em sua conta na rede X (antigo Twitter).

