Foto divulgada pelo palácio britânico da princesa Kate Middleton após cirurgia foi manipulada

O Palácio de Kensington publicou a primeira foto oficial da princesa Kate Middleton desde sua cirurgia em janeiro, mas a imagem foi retirada pela AFP e outros serviços de imprensa por estar visivelmente manipulada. A publicação desta fotografia ocorre dias após uma longa e incomum ausência midiática da esposa do príncipe William, que gerou semanas de especulações sobre sua saúde. Com a foto deste domingo, 10, o palácio aparentemente esperava pôr fim às dúvidas, especialmente depois que a imprensa de celebridades americana publicou algumas imagens dela sem posar e de certa confusão sobre a presença da princesa em um evento em junho. Mas várias agências de imprensa, incluindo a AFP, decidiram cancelar a publicação da foto na noite deste domingo após perceberem que ela tinha sido grosseiramente adulterada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

“Ficou claro que a imagem de Kate e seus filhos fornecida hoje [domingo] pelo Palácio de Kensington foi manipulada”, disse a AFP para justificar a decisão. O palácio inicialmente não respondeu às consultas da AFP sobre a foto. Na imagem publicada nas contas oficiais do casal nas redes sociais, Kate aparece sorrindo e cercada por seus três filhos, George, Charlotte e Louis, sentada em uma cadeira de jardim e vestida com jeans, um suéter e um casaco escuro. Segundo o palácio, a imagem foi tirada por William “em Windsor no início desta semana”. “Obrigada pelos seus desejos e apoio contínuo nos últimos dois meses. Desejo a todos um feliz Dia das Mães”, celebrado neste domingo no Reino Unido, indica a mensagem junto à imagem, assinada com um “C” de Catherine.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024