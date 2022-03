França alerta para ‘grave risco’ de escalada do conflito na Ucrânia

Governo defende a manutenção das pressões contra o governo de Vladimir Putin

País defende a continuidade das pressões contra o governo de Vladimir Putin, mas com diálogo



A França alertou para o que chamou de “grave risco” de uma escalada no conflito entre Ucrânia e Rússia, que chega ao sexto dia. O país defende a continuidade das pressões contra o governo de Vladimir Putin, ao mesmo tempo em que também se mantém o diálogo. “Existe um sério risco de a Rússia ampliar as suas operações. Não podemos descartar o risco de uma piora, ainda mais agora que Belarus está envolvida”, disse uma fonte no Palácio do Eliseu, ao explicar que, entre outros fatores, o presidente russo, Vladimir Putin, “está em uma lógica ofensiva”. A respeito das conversas entre ambos países para o cessar-fogo, a avaliação francesa é que “não se deve esperar muito desta negociação neste momento”, uma vez que a Rússia fez exigências que a Ucrânia “não pode conceder”.

Com isso, a França está empenhada em aumentar as sanções para “aumentar a pressão sobre a Rússia”, a fim de tornar o custo da guerra insuportável para Putin. “Outras sanções serão aprovadas”, algo que poderá acontecer “nos próximos dias”, disse a fonte. De qualquer forma, a França descarta completamente a possibilidade dos países que enviam armas para a Ucrânia poderem ser considerados em guerra. “Não estamos em guerra com a Rússia. Não há dúvidas quanto a isso”, argumentou.

*Com EFE