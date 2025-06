França anuncia 79 detenções durante festa do título do PSG na segunda onda de operações

Segundo o Ministério do Interior, na noite de sábado (31), a polícia francesa efetuou mais de 500 detenções no país, depois que mais de 200 carros foram incendiados e a polícia foi confrontada por vários grupos

Foto de Romain PERROCHEAU / AFP O PSG derrotou a Inter de Milão por 5-0 na final de sábado à noite em Munique



As autoridades francesas anunciaram que 79 pessoas foram detidas na segunda onda de operações durante as comemorações pelo título do Paris Saint-Germain (PSG) na Liga dos Campeões. O PSG derrotou a Inter de Milão por 5-0 na final de sábado à noite em Munique. No domingo, a equipe retornou a Paris para uma recepção triunfal na avenida Champs Élysées e no estádio Parque dos Príncipes. As celebrações do primeiro título do clube parisiense na Liga dos Campeões foram marcadas pela violência.

No domingo, “vimos um ressurgimento de indivíduos motivados por intenções maliciosas que não eram realmente torcedores do PSG”, disse o chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, à rádio RTL. “Setenta e nove pessoas foram detidas, algumas delas durante a noite”, acrescentou Nuñez. Alguns foram detidos por tentar bloquear o trânsito, enquanto outros tentaram vandalizar estabelecimentos comerciais ou dispararam fogos de artifício na avenida Champs Élysées, explicou.

Na noite de sábado, a polícia efetuou mais de 500 detenções em toda França, segundo o Ministério do Interior, depois que mais de 200 carros foram incendiados e a polícia foi confrontada por vários grupos. Duas pessoas morreram: um menor de idade que foi esfaqueado em Dax, no sudoeste da França, e um jovem atropelado em Paris. Um policial está em coma depois de ser ferido por fogos de artifício. “Nada pode o que aconteceu nas últimas horas, os confrontos violentos são inaceitáveis”, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, antes de felicitar os jogadores.

*Com informações da AFP