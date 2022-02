França aprova mais 27 sanções contra instituições e indivíduos russos

Anúncio foi feito após o Congresso russo aprovar o uso de tropas militares no exterior

Thomas Coex / AFP Sanções adotadas é para isolar Putin economicamente.



Representantes franceses anunciaram logo após a entrevista coletiva de Vladimir Putin, mais 27 sanções contra instituições e indivíduos russos que estariam minando a integridade ucraniana, ou seja, poderiam financiar a postura russa. Eles ainda informaram que essas são apenas uma parte da resposta para evitar uma guerra na Europa. O posicionamento francês vem logo na sequência da aprovação do uso de tropas militares no exterior pelo Congresso russo, feita na terça-feira, 22. Na segunda, Putin já tinha reconhecido a independência das regiões separatistas da Ucrânia e enviado tropas para Donetsk e Lugansk, e os países ocidentais começaram a se movimentar para conter as ações do presidente russo.

O secretário-geral da Otan, também participou de uma entrevista coletiva na terça-feira e pediu que a Rússia recue e alegou que nunca é tarde demais para não atacar. Segundo ele, sanções mais severas vão sendo tomadas de acordo com as ações que o governo russo for tomando. Mais cedo, os 27 Estados-membros da União Europeia aprovaram por unanimidade um pacote de sanções contra a Rússia após sua decisão de reconhecer os territórios separatistas do leste da Ucrânia, a ideia é isolar Putin economicamente. “Acordamos por unanimidade um primeiro pacote de sanções”, anunciou o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, após a reunião de 27 ministros das Relações Exteriores em Paris