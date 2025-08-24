França convoca embaixador dos EUA após críticas sobre antissemitismo

Em carta ao presidente Emmanuel Macron, Charles Kushner afirmou que ‘não há um dia na França em que judeus não sejam agredidos nas ruas’

YVES HERMAN/EFE/EPA/ POOL Emmanuel Macron foi acusado pelo premiê israelense de "alimentar o fogo antissemita



O governo francês convocou nesta segunda-feira (25) o embaixador dos Estados Unidos na França, Charles Kushner, após comentários considerados “inaceitáveis” sobre o presidente Emmanuel Macron e a política do país no combate ao antissemitismo. Em carta ao presidente francês, à qual a AFP teve acesso, Kushner expressou preocupação com o aumento de atos antissemitas na França e criticou a suposta falta de ações do governo para conter a violência.

O diplomata, pai do genro de Donald Trump, Jared Kushner, afirmou que “não há um dia na França em que judeus não sejam agredidos nas ruas, com sinagogas e escolas avariadas e empresas atacadas”. Segundo Kushner, declarações do governo francês sobre o reconhecimento de um Estado palestino e críticas a Israel teriam incentivado extremistas e colocado em risco a comunidade judaica no país.

A carta segue a linha de críticas feitas pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que acusou Macron de “alimentar o fogo antissemita”. O Ministério das Relações Exteriores da França reagiu classificando as declarações como “inaceitáveis” e ressaltou que violam o direito internacional, em particular a Convenção de Viena de 1961, que proíbe a interferência em assuntos internos de outros Estados.

Os atos antissemitas na França aumentaram desde 7 de outubro de 2023, após o início do atual conflito na Faixa de Gaza, desencadeado por um ataque do Hamas em Israel.

