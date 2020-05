Deputados trocam de partido, e Macron perde maioria na assembleia francesa

EFE/EPA/FRANCOIS MORI O presidente Emmanuel Macron perdeu a maioria na Assembleia Nacional da França



Um grupo de 17 deputados franceses decidiu nesta terça-feira (19) deixar o Em Marcha!, partido do presidente Emmanuel Macron.

Assim, o presidente francês deixou de ter a maioria absoluta na Assembleia Nacional em um momento crítico para tirar a França da crise do novo coronavírus.

As mudanças deixam o partido com 288 dos 577 assentos na Assembleia Nacional da França. Para aprovar uma legislação, Macron agora terá que confiar mais em sua aliança política com o Modem, um partido centrista menor que normalmente se posiciona em sintonia com o presidente.

Os deputados anunciaram a mudança em uma videoconferência, dizendo que planejam participar da Assembleia Nacional como um novo grupo chamado “Ecologia democracia solidária”.

*Com Estadão Conteúdo