França libera reabertura de bares e restaurantes

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON A França reabre restaurantes e bares a partir de terça-feira (2)



Os bares, cafés e restaurantes da França poderão reabrir as portas ao público a partir da próxima terça-feira, dia 2 de junho. O anúncio foi feita nesta quinta-feira (28) pelo primeiro-ministro do país, Édouard Philippe, no plano de desconfinamento após as medidas contra a Covid-19.

Apesar da decisão, na região da capital Paris, apenas os terraços poderão reabrir por enquanto. A situação na região, que ainda está na fase “laranja”, será revisada em 22 de junho.

Nos estabelecimentos reabertos, será obrigatório o uso de máscaras para funcionários e clientes quando estiverem em movimento. Ainda deve haver pelo menos um metro de distância entre as mesas.

Outras medidas anunciadas pelo premier para a nova fase de desconfinamento incluem a abertura de escolas de ensino médio, museus e monumentos, exceto em Paris.

*Com EFE