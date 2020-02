França registra 2 novos casos e chega a 14 infectados por coronavírus

EFE/EPA/JEROME FAVRE Anúncio dos dois novos casos chega um dia depois de o último paciente hospitalizado com o coronavírus ter tido alta da França



A Direção Geral de Saúde da França anunciou nesta terça-feira (25) que dois novos casos de coronavírus foram detectados no país, elevando o total para 14 até agora.

Uma das duas novas vítimas é um francês que esteve na região italiana da Lombardia e que foi hospitalizado no departamento de Auvergne-Rhône-Alpes, no leste do país.

A segunda é uma chinesa que voltou do seu país em 7 de fevereiro, que está em Paris e que, tal qual o homem, não está em um estado preocupante.

O anúncio dos dois novos casos chega um dia depois de o último paciente hospitalizado com o coronavírus ter tido alta da França. Para além destes dois últimos casos, houve uma morte no país, e 11 pacientes que já foram curados.

* Com EFE