França tem 83 mortes pela Covid-19, menor número em 11 dias

A França registrou 83 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, menor número nos últimos 11 dias, e viu cair também o total de pessoas hospitalizadas e internadas em unidades de terapia intensiva infectadas pelo novo coronavírus, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (21) pela Diretoria Geral de Saúde (DGS).

A DGS afirmou que até o momento o país europeu teve 28.215 vítimas do vírus SARS-CoV-2, 17.870 delas em hospitais e 10.345 em asilos e casas de recuperação.

O número de pessoas hospitalizadas pela doença, que atingiu quase 32.300 na primeira quinzena de abril, caiu quase pela metade, para 17.583, ou seja, 360 a menos do que ontem. Nas últimas 24 horas houve 271 novas internações, contra 542 na semana anterior.

A queda também é evidente do total de pacientes em UTIs, que foi de 7.148 em 8 de abril, no pico do contágio, para 2.299 há sete dias e para 1.745 hoje.

A França iniciou uma saída gradual da quarentena no último dia 11, mas muitas medidas restritivas permanecem, como a impossibilidade de viajar a mais de 100 quilômetros da residência, a proibição de reuniões de mais de dez pessoas e o fechamento contínuo de bares, cafés, restaurantes, cinemas e teatros, além da proibição de esportes coletivos.

* Com EFE