Covid-19: França usa avião militar para transferir doentes graves

A França iniciou nesta quarta-feira (18) uma operação para retirar pacientes com novo coronavírus no leste do país, foco mais antigo e avançado da doença.

Nesta primeira operação, seis pacientes em estado grave, internados nos hospitais de Mulhouse e Colmar, foram transferidos para o aeroporto em um avião militar para hospitais do Exército no sul.

Após uma hora de voo, eles serão internados em dois hospitais militares no sul do país, em Sainte-Anne de Toulon e em Laveran, em Marselha, disse um porta-voz do Estado-Maior, acrescentando que “é possível” que existem novas transferências.

O leste da França abriga o foco mais precoce e mais virulento da doença no país, que sobrecarregou a capacidade dos hospitais da região. Atualmente, existem cerca de 1,8 mil infectados nessa área, com cerca de 300 novos casos por dia.

O presidente francês Emmanuel Macron disse na segunda-feira (16) que o Exército construiria um hospital de campanha naquela região para enfrentar a necessidade de leitos.

A ministra da Defesa, Florence Parly, garantiu nesta quarta-feira que o trabalho de construção já começou.

