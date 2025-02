Friedrich Merz declara que Netanyahu ‘pode visitar’ Alemanha apesar da ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional

Vencedor das eleições parlamentares alemãs afirmou que se comprome a ‘encontrar uma maneira de garantir que’ o primeiro-ministro israelense viage ao seu país sem ser preso

EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE “Acho absurdo que um primeiro-ministro israelense não possa visitar” a Alemanha, acrescentou Merz



O conservador alemão Friedrich Merz, vencedor das eleições parlamentares alemãs, disse nesta segunda-feira (24 ) que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, “pode visitar” a Alemanha, apesar do mandado de prisão contra ele emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). “Caso ele queira visitar a Alemanha, eu me comprometi a encontrar uma maneira de garantir que [Netanyahu] possa visitar a Alemanha e sair sem ser preso”, disse Merz em uma coletiva de imprensa em Berlim.

“Acho absurdo que um primeiro-ministro israelense não possa visitar” a Alemanha, acrescentou Merz, sem entrar em detalhes sobre a possível viagem de Netanyahu. Merz e Netanyahu tiveram uma conversa por telefone na noite de domingo, que o gabinete do primeiro-ministro israelense descreveu como “calorosa”. De acordo com o gabinete, o futuro chanceler alemão disse que “convidaria (Netanyahu) para uma visita oficial à Alemanha”.

“Eu disse a ele que deveríamos nos encontrar em breve, após a formação do governo”, disse Merz. Netanyahu é alvo de uma ordem de prisão do TPI emitida no final de novembro de 2024 por crimes contra a humanidade e crimes de guerra na Faixa de Gaza. Israel recorreu da ordem, denunciando uma decisão “antissemita” e “acusações absurdas”. O TPI é encarregado de processar e julgar pessoas acusadas de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

*Com informações da AFP

Publicado por Victor Oliveira