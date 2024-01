Frio intenso nos Estados Unidos bate recorde e atinge -41ºC

Mínima foi registrada no aeroporto de Dillon, em Montana

EFE/EPA/JUSTIN LANE Temperaturas abaixo de zero e recorde histórico de frio nos Estados Unidos prejudicam pastagens e deixam solo extremamente úmido



O frio intenso nos Estados Unidos (EUA) tem causado quedas significativas nas temperaturas em quase todos os Estado. Um recorde histórico foi estabelecido no aeroporto de Dillon, em Montana, onde a mínima atingiu -41 ºC, superando a marca anterior de -40 ºC registrada em fevereiro de 1933. Apesar disso, a tendência é de aquecimento, uma vez que a massa de ar frio está perdendo força. No entanto, a faixa leste do país ainda deve enfrentar mais cerca de dez dias de temperaturas próximas a zero grau. O Alasca, por sua vez, detém o recorde de frio mais intenso em uma área não contínua do território. Em 23 de janeiro de 1971, os termômetros marcaram -62 ºC em Prospect Creek, na porção central do Estado. Já a temperatura mais baixa registrada em uma área contínua nos Estados Unidos foi de -57 ºC, em Rogers Pass, Montana, em 20 de janeiro de 1954. Em contrapartida, neste inverno, o Havaí é o único Estado que ainda não registrou temperaturas abaixo de zero. A temperatura mais baixa já registrada no arquipélago foi de -11 ºC, no observatório Mauna Kea, em 17 de maio de 1979, a uma altitude de aproximadamente 4,2 mil metros.