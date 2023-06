Fumaça de incêndios florestais dificulta trabalhos de extinção no Canadá

Dos 113 incêndios ativos no Quebec, 29 estão fora de controle; fogo obrigou a evacuação de milhares de habitantes da província

ALBERTA WILDFIRE HANDOUT/EFE Em todo o Canadá, estão atualmente ativos 490 incêndios



A intensa fumaça dos 113 incêndios florestais ativos na província canadense do Quebec dificulta a operação dos aviões-cisterna e obriga os serviços de extinção a se retirarem de determinadas zonas. Os bombeiros espanhóis que desde a última semana têm combatido o fogo nas regiões de Mistissini e Lac Claverie, no centro do Quebec, tiveram de se retirar dos locais. Fontes do contingente espanhol disseram que os 100 bombeiros e assistentes estão agora concentrados na cidade de Chibougamau, cerca de 500 quilômetros a norte da cidade de Quebec. Os bombeiros espanhóis, que fazem parte da resposta europeia ao pedido de ajuda do Canadá, ao qual Portugal e França também responderam, chegaram a província do Canadá em 14 de junho e deverão voltar à Espanha no final do mês. Entretanto, a fumaça dos incêndios de domingo, 25, provocou a piora da qualidade do ar em Montreal, a principal metrópole do Quebec, para os níveis mais baixos do planeta e o cancelamento de muitas atividades ao ar livre. Embora a situação tenha melhorado em Montreal nas últimas horas com a chegada da chuva, as condições extremas de incêndio continuam nas florestas da província. Dos 113 incêndios ativos no Quebec, 29 estão fora de controle. O fogo obrigou a evacuação de milhares de habitantes da província, incluindo os 3.000 habitantes da comunidade indígena cree de Mistissini. A situação no resto do Canadá é igualmente preocupante. Em todo o país, estão atualmente ativos 490 incêndios, causando a pior temporada de incêndios da história moderna do país. As autoridades canadenses apontaram diretamente as mudanças climáticas como responsáveis pelo elevado número de incêndios, assim como pela sua dimensão. Na província de Colúmbia Britânica, na costa do pacífico canadense, há 100 incêndios ativos, depois de terem sido registrados mais 16 nesta segunda-feira, 26. Entre eles Donnie Creek, o maior incêndio da história provincial, que já consumiu 574.511 hectares de floresta, uma área equivalente à de toda a Costa Rica ou Croácia.

*Com informações da EFE.