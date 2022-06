Funcionário da Disney toma aliança de noivo e impede pedido de casamento; veja vídeo

Caso aconteceu em Paris e viralizou nas redes sociais; em nota, a empresa pediu desculpa pelo ocorrido e se prontificou em ‘consertar as coisas’

Reprodução/Twitter/@barstoolsports

O que tinha tudo para ser um momento fofo e romântico teve um destino totalmente diferente. Um homem estava pedindo sua namorada em casamento em frente ao Castelo da Bela Adormecida na Disney de Paris, quando um funcionário do local saiu correndo, tomou a aliança das mãos do noivo e impediu que o pedido fosse realizado. O momento estava sendo gravado e viralizou na internet durante o final de semana. No vídeo é possível ver o moço tentando argumentar com o funcionário falando que a jovem estava prestes a aceitar, mas não deu certo e eles não puderam continuar. O conteúdo foi publicado no Reedit no dia 2 de junho e o usuário que se identifica como @wasgethlan afirmou que o parque havia autorizado a realização do pedido de noivado naquele local. À revista Newsweek, um representante da Disney disse que lamenta o ocorrido e afirmou que a empresa se arrepende da forma como o colaborador lidou com a situação. “Pedimos desculpas ao casal envolvido e nos oferecemos para consertar as coisas”, completou.