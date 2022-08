Funcionário de McDonald’s é baleado por cliente após discussão em Nova York

Atrito começou após reclamação causada por uma porção de batata frita fria; a vítima foi enviada para o hospital, mas a polícia não divulgou novas informações sobre seu estado de saúde

Reprodução/Google Street View Caso aconteceu no bairro do Brooklyn, em Nova York



Um funcionário de uma loja da rede de fast-food McDonald’s foi baleado no pescoço por um cliente no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, o criminoso foi até a lanchonete acompanhado da mãe depois dela ter ligado para o estabelecimento e reclamado de ter recebido uma porção de batata frita fria. Segundo os jornais, testemunhas relataram que a mulher começou a discutir com o atendente. Os dois foram para a rua, onde estava o atirador. Após avistar o atendente, o filho da cliente atirou no pescoço do atirador. O funcionário foi levado para o hospital em estado grave, mas a polícia não divulgou n ovos detalhes sobre o estado de saúde dele. O chefe do Departamento de Polícia de Nova York, Keechant Sewell, informou que o atirador foi acusado de tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Ainda de acordo com a polícia, a vítima não tinha ligação anterior com o atirador ou com sua mãe.