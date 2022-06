Funcionário pede demissão e some após receber bolada da empresa por engano

Homem teve cerca de R$ 1,6 milhão depositado em sua conta por um erro da área de recursos humanos; companhia tentará reaver o dinheiro na Justiça

drobotdean - www.freepik.com Ao checar seu saldo, homem constatou que ficou milionário.



Um homem que trabalhava em uma das maiores produtoras de frios no Chile desapareceu após receber 281 milhões de pesos chilenos (cerca de R$ 1,6 milhão) por um erro da área de recursos humanos, segundo o jornal argentino “Clarín”. Ao checar seu saldo para confirmar o recebimento do salário, o empregado constatou que ficou milionário. Quando a empresa se tocou do erro, acionou o funcionário e combinou a devolução do dinheiro, mas o homem não apareceu no banco para devolver a quantia e ignorou centenas de chamadas pelo telefone. Alguns dias depois, seu advogado apareceu na produtora de frios para comunicar que seu cliente se convenceu de que o erro não foi dele e, portanto, não devolverá a bolada. Além disso, apresentou a carta de demissão. A empresa afirma que se trata de apropriação indébita e tentará reaver o dinheiro na Justiça.