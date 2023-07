Furacão e naufrágio matam ao menos 29 pessoas nas Filipinas

Ventos de mais de 175 km/h tiraram milhares de pessoas de casa; tempestade segue em direção à China com menos força

JAM STA ROSA / AFP Ilha de Luzon é uma das mais afetadas pelo furacão Doksuri nas Filipinas



Fortes ventos provocaram um naufrágio que causou ao menos 23 mortes perto de Manila, capital das Filipinas, nesta quinta-feira, 27. Outras seis pessoas que estavam no barco estão desaparecidas, segundo as autoridades. O furacão Doksuri atinge o país desde a terça-feira, 25, e provocou pelo menos seis mortes. Uma mulher também morreu na ilha vizinha de Taiwan em uma enchente causada pelas chuvas intensas. Foram registrados ventos de mais de 175 km/h, deslizamentos de terras, desabamentos de casas e ondas gigantes nas ilhas do país. Milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas em áreas costeiras e muitas ainda estão sem energia elétrica. O Doksuri foi classificado como um super furacão enquanto se movia pelo Oceano Pacífico, mas segue para o sudeste da China como uma tempestade de menor força, segundo a meteorologia. O governo chinês cancelou viagens de trens e interrompeu trajetos de embarcações devido ao alerta.

* Com informações da AFP