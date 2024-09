Furacão Francine se aproxima da Louisiana e estado de emergência é declarado nos EUA

Fenômeno se originou no Golfo do México e está se intensificando rapidamente, e a expectativa é que os ventos atinjam velocidades de até 150km/h

EFE/NOAA-NHC Francine deve seguir em direção ao norte, atravessando o Mississippi na quinta-feira, onde deve perder força rapidamente ao se deslocar para o interior



O furacão Francine está se aproximando da costa da Louisiana, com previsão de chegada nesta quarta-feira (11). Classificado como um furacão de categoria 1 pelo Centro Nacional de Furacões, o fenômeno se originou no Golfo do México e está se intensificando rapidamente. A expectativa é que os ventos atinjam velocidades de até 96 mph, trazendo consigo tempestades que podem representar risco à vida. O governador da Louisiana, Jeff Landry, já declarou estado de emergência, o que possibilita que as paróquias mobilizem recursos para garantir a segurança da população.

A previsão indica que, após tocar o solo, Francine deve seguir em direção ao norte, atravessando o Mississippi na quinta-feira, onde deve perder força rapidamente ao se deslocar para o interior. Em Morgan City, a situação é de alerta, com comerciantes e residentes fechando estabelecimentos e evacuando a área. Enquanto isso, em Nova Orleans, a população se mobiliza para se preparar para possíveis inundações, formando longas filas para adquirir sacos de areia.

As autoridades locais estão em alerta máximo e monitoram a trajetória do furacão, que pode se intensificar ainda mais antes de atingir a terra. A comunidade está sendo orientada a seguir as recomendações de segurança e a se manter informada sobre as atualizações do clima.

