Furacão Milton devasta regiões da Flórida com ventos de até 193 km/h, mortes e inundações

Governador norte-americano Ron DeSantis anunciou a abertura de 150 abrigos de emergência, que já acolhem aproximadamente 31 mil pessoas

CHANDAN KHANNA / AFP Seis condados receberam ordens de evacuação obrigatórias, e 51 dos 67 condados do estado estão sob estado de emergência



O furacão Milton fez sua entrada na costa da Flórida como uma tempestade de categoria 3, apresentando ventos que alcançaram 193 km/h e provocando inundações de até 2,1 metros. Após uma hora, a tempestade foi reclassificada para categoria 2, com ventos reduzidos para 177 km/h. Por volta da 1h30, ao passar por Tampa, a intensidade caiu para categoria 1, com ventos de 144 km/h. A principal preocupação das autoridades é a possibilidade de chuvas intensas e inundações, que já afetam diversas cidades. Em Tampa, os serviços de emergência foram suspensos até que as condições se tornem seguras para os socorristas. Aproximadamente 400 mil moradores estão sem energia elétrica na cidade. No condado de Martin, foram relatados feridos e danos significativos a várias residências.

Tornados também foram registrados em áreas centrais do estado, como Orlando, e as equipes de busca e resgate estão em operação, embora ainda não haja informações precisas sobre o número de vítimas. Mortes ocorreram no condado de Saint Lucie, a cerca de 225 quilômetros a leste de Sarasota, na costa do Golfo do México. Em entrevista, o xerife do condado, Keith Pearson, afirmou que há “múltiplas fatalidades” no local, sem estimar o número exato. Todavia, um porta-voz dos bombeiros local disse à NBC News que ao menos duas pessoas morreram e vários feridos foram levados para hospitais Além dos ventos fortes, as autoridades estão preocupadas com as “storm surges”, que podem chegar a alturas entre 2,7 e 3,8 metros.

Na Baía de Tampa, a água começou a recuar, levando as autoridades a alertar sobre os perigos de entrar na água. Seis condados receberam ordens de evacuação obrigatórias, e 51 dos 67 condados do estado estão sob estado de emergência. Antes da tempestade, cerca de 300 mil clientes já estavam sem energia. O governador Ron DeSantis anunciou a abertura de 150 abrigos de emergência, que já acolhem aproximadamente 31 mil pessoas. O presidente Joe Biden descreveu a tempestade como a “pior do século” a atingir a Flórida e pediu que aqueles sob ordem de evacuação deixassem suas casas imediatamente. A mobilização da Guarda Nacional conta com cerca de 8 mil membros, e o governo está disponibilizando combustível para reabastecer os postos. Vários aeroportos na Flórida suspenderam suas operações, resultando no cancelamento de mais de 2,5 mil voos. Além disso, instituições de saúde ao longo da costa oeste fecharam temporariamente e transferiram pacientes como medida de precaução diante da chegada do furacão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane