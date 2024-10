Furacão Milton retorna à categoria 5 e faz Flórida intensificar os pedidos de evacuação

Furacão deve atingir a costa na noite de quarta-feira e pode ser ‘a pior tempestade’ a atingir a península em um século, alertou o presidente Joe Biden

Gregg Newton / AFP Estados Unidos se recuperam da destruição do furacão Helena, que atingiu país há 10 dias



O furacão Milton recuperou força nesta terça-feira (8) e voltou a ser uma tempestade de categoria 5, com ventos máximos sustentados de 270 quilômetros por hora, enquanto avança em direção ao estado da Flórida, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA. “É provável que haja flutuações na intensidade enquanto Milton se desloca pelo leste do Golfo do México, mas espera-se que seja um furacão importante e perigoso quando chegar à costa centro-oeste da Flórida na noite de quarta-feira”, informou a agência. Diante do alerta, as autoridades de Flórida intensificaram os pedidos de evacuação antes da chegada do furacão Milton, que deve atingir a costa na noite de quarta-feira (9) e pode ser “a pior tempestade” a atingir a península em um século, alertou o presidente Joe Biden.

Já afetada pelo destrutivo avanço de Helene há dez dias, furacão que deixou mais de 234 mortos, “toda a península da Flórida está sob algum tipo de alerta ou aviso”, afirmou o governador Ron DeSantis. Milton avançava nesta terça-feira pelo Golfo do México como um furacão de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 240 km/h e ameaçam causar ondas de até 4,5 metros, segundo o centro de furacões (NHC) dos Estados Unidos. Biden afirmou que Milton pode ser “a pior tempestade na Flórida em um século” e pediu aos americanos em áreas de risco para “se retirarem agora, agora, agora”. “É uma questão de vida ou morte”, acrescentou o mandatário.

