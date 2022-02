‘Futuro da segurança europeia se decide na Ucrânia’, diz Volodymyr Zelensky

Durante entrevista coletiva, o presidente ucraniano agradeceu pelas sanções que foram impostas até agora e falou que Putin está ‘se escondendo atrás dos separatistas’

SERGEI SUPINSKY / AFP Volodymyr Zelensky participou de um entrevista coletiva com representantes da Polônia e Lituânia, na quarta-feira, 23



O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu com o presidente da Lituânia e da Polônia para falar sobre as sanções impostas pela União Europeia e Estados Unidos, em retaliação ao que Vladimir Putin tem feito para invadir a Ucrânia. No discurso feito na manhã desta quarta-feira, 23, Zelensky pediu garantias de segurança aos países ocidentais. “A Ucrânia precisa de garantias de segurança claras e concretas, imediatamente”, afirmou. “Estamos unidos na convicção de que o futuro da segurança europeia se decide neste momento em nossa casa, na Ucrânia”, completou Zelensky. Durante sua fala, o presidente da Ucrânia agradeceu pelas sanções que estão sendo adotadas até agora e falou que “a resposta da comunidade internacional precisa ser decisiva e dura” e concluiu dizendo que espera mais apoio, principalmente de Varsóvia, e que a suspensão da autorização do início da operação do gasoduto Nord Stream 2 precisa ser definitiva, pois alega que é uma arma que está sendo usada contra a Ucrânia. Ele também fez uma crítica a Vladimir Putin, dizendo que ele está ‘se escondendo atrás das regiões separatistas’.