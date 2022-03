‘G7 não vai pagar pelo gás russo em rublos’, diz ministro alemão da Economia

Robert Habeck classificou a decisão de Putin de só aceitar pagamentos em rublos como inaceitável e falou que isso é uma ‘violação unilateral e clara dos contratos existentes’

EFE/EPA/CHRISTIAN Robert Habeck classificou a decisão de Putin de só aceitar pagamento em rublos como inaceitável



O ministro da Economia e Energia da Alemanha, Robert Habeck, informou nesta segunda-feira, 28, que os países do G7 concordaram que não vão parar pelo gás russo em rublos, e classificaram a decisão de Putin como inaceitável. “Todos os ministros do G7 concordaram completamente que isso seria uma violação unilateral e clara dos contratos existentes”, disse Habeck. Na quarta passada, Putin vetou pagamentos em dólares ou euros pelo gás entregue à Europa. Após o G7 informar nesta segunda-feira, 28, que não vai pagar pelo gás russo em rublos e que é contra a decisão de Putin de proibir pagamento pelo gás russo em dólar ou euro, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que “o fato de não fornecemos gás de graça é inequívoco” e que na atual situação da Rússia “dificilmente é possível e aconselhável engajar-se em caridade pan-europeia”. Quando questionado sobre a decisão da Europa em se negar a pagar pelo gás russo em rublos, Peskov disse que vão “resolver os problemas assim que estiverem disponíveis”.