G7 pede a Rússia para retirar tropas na Ucrânia e interromper ‘banho de sangue’

Reunião dos principais países do mundo ressaltaram total ‘apoio e solidariedade’ a Kiev, capital ucraniana

SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK / AFP - 18/02/2022 Líderes do G7 pedem, em nota, para que Vladimir Putin retire suas tropas do território ucraniano



A reunião do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo – composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido – acabou durante a tarde desta quinta-feira, 24, com uma mensagem para a Rússia. A comunidade solicitou ao governo russo que retire suas tropas do território ucraniano e interrompa o “banho de sangue” na região. “Putin reintroduziu a guerra no continente europeu, e isso o coloca do lado errado da história. Esse é um ataque completamente injustificado contra a Ucrânia“, afirmaram os líderes em nota. Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ressaltou que os países que compartilham a fronteira entre a Ucrânia “têm planos para acolher imediatamente os refugiados”. Sobre as sanções que o grupo aplicará ao governo de Vladimir Putin, a mandatária alegou que as ações “farão com que seja impossível que o Kremlin continue com a sua ação.”