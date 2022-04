Ganhador do Prêmio Nobel é eleito presidente do Timor-Leste

José-Ramos Horta foi condecorado em 1996 por seus esforços para trazer uma resolução pacífica para um conflito de guerrilha contra a ocupação da antiga colônia portuguesa pela Indonésia

Reprodução/ NBC News José Ramos-Horta foi eleito presidente em 2007, o segundo da história do país



O ganhador do prêmio Nobel, José Ramos-Horta, deve assumir como novo presidente do Timor-Leste. O líder da independência do país teve 62% dos votos na eleição presidencial, diz dados da agência eleitoral do Timor-Leste. Seu concorrente, Lu-Olo, teve 37,91% dos votos. Ramos tem 72 anos e é uma figura política muito conhecida. Já trabalhou como ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro, ele também esteve a frente do país, como segundo presidente da história, de 2007 a 2012. O seu prêmio Nobel foi entregue em 1996 por seus esforços para trazer uma resolução pacífica para um conflito de guerrilha contra a ocupação da antiga colônia portuguesa pela Indonésia. O resultado sai no segundo turno, quando 1,3 milhão de timorenses foram às urnas na última terça-feira, 19.