Garoto de 15 anos fica com cabo USB preso dentro do pênis após brincadeira sexual

Menino precisou ir para sala de cirurgia para remover o objeto; caso aconteceu no Reino Unido

Reprodução/Urology/CaseReports Menino estava medindo tamanho do pênis quando ficou com cabo USB introduzido em seu interior



Um caso inusitado, que aconteceu no Reino Unido em 2021, ganhou destaque novamente. Um menino de 15 anos ficou com um cabo USB preso dentro do pênis após uma brincadeira sexual, informou o jornal britânico Daily Star. O que era para se uma diversão acabou parando no hospital, pois ele precisou ir para sala de emergência remover o objeto. O equipamento não só tinha ficado preso, como fez alguns nós e ficou enrolado na uretra. O garoto informou que quando percebeu que o cabo ficou preso dentro de seu órgão e causando fortes dores, ele entrou em desespero. Segundo os médicos que realizaram a operação, “o paciente era um adolescente saudável e em boa forma, sem histórico de distúrbio de saúde mental. As duas pontas do fio USB estavam saindo do meato uretral externo, enquanto a parte do meio do fio permanecia dentro da uretra”, informaram.

Não foi fácil retirar o cabo, foram duas tentativas até que o procedimento fosse bem-sucedido. “Foi feita uma incisão peno-escrotal longitudinal sobre o corpo e uma dissecção cuidadosa dos tecidos mais profundos, seccionando o músculo bulboesponjoso. Ambas as extremidades do fio foram puxadas com sucesso através do meato uretral”, explicaram os especialistas. O relato do jovem e sua mão divergem sobre a real causa do ocorrido. A matriarca diz que se tratou de uma brincadeira sexual, em que ele acabou colocando o cabo dentro do pênis pela uretra. Já o menino, diz que ele estava “curioso” quanto ao real tamanho do seu órgão sexual e resolveu medir de uma forma um pouco incomum. No relatório médico, o acidente está descrito como “experimentação sexual e gratificação, bem como transtornos mentais subjacentes, são consideradas as principais causas da inserção do objeto na uretra e na bexiga”. Apesar de publicado pelo tabloide britânico, ele foi inicialmente publicado pelo site de saúde e medicina Science Direct.