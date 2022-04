Gazprom suspende fornecimento de gás para países da Otan

Polônia e Bulgária foram as primeiras a sofrerem punição pelo grupo russo; medida começa a valer a partir de quarta-feira

Ina FASSBENDER / AFP

A empresa russa Gazprom anunciou nesta terça-feira, 26, que vai interromper o fornecimento de gás para dois países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A suspensão para a Polônia será realizada pelo duto Yamal. “Em 26 de abril de 2022, a Gazprom informou à PGNiG sua intenção de suspender completamente o fornecimento sob o contrato Yamal (…) em 27 de abril”, disse a PGNiG, detalhando que a Polônia está preparada para obter o gás que faltar de outras fontes. A Bulgária foi o outro país afetado pela medida anunciada pelo grupo. “Hoje, a Bulgargas EAD recebeu uma notificação de que os fornecimentos da Gazprom Export serão suspensos a partir de 27 de abril de 2022”, disse o Ministério da Economia em comunicado.

O governo polonês declarou que está preparado para enfrentar qualquer interrupção do fornecimento pela Rússia e garantiu que não haverá escassez de gás nos lares poloneses. Segundo a ministra do clima, Anna Moskwa, “Desde o primeiro dia da guerra, declaramos que estamos preparados para a plena independência das matérias-primas russas”, disse. “A Polônia tem as reservas de gás e as fontes de abastecimento necessárias para proteger nossa segurança. Durante anos conquistamos com sucesso a independência da Rússia”, acrescentou. A Gazprom não confirmou a interrupção do fornecimento, mas agências de notícias russas citaram um alto executivo da empresa que afirmou que “a Polônia deve pagar pelos fornecimentos de gás segundo o novo procedimento de pagamento”. Depois que os países ocidentais impuseram uma série de sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, o Kremlin alertou que iria cortar o fornecimento de gás a menos que paguem em rublos.