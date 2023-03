Gêmeas noivas do mesmo homem querem engravidar ao mesmo tempo: ‘Mães do filho uma da outra’

Anna e Lucy DeCinque estrelam o programa ‘Extreme Sisters’ e fazem tudo juntas, além de se vestirem e agirem da mesma forma

Reprodução/Instagram/@annalucydecinque

As australianas Anna e Lucy DeCinque, conhecidas como as gêmeas mais identificados do mundo, revelaram que estão tentando engravidar do mesmo homem simultaneamente. Há 11 anos, as duas tem uma relação estável com Ben Byrne. “Queremos ser mães do filho uma da outra”, revelaram em entrevista ao portal britânico “DailyMail“. “Não podemos viver uma sem a outra, não podemos ficar separados – se for possível, gostaríamos de engravidar juntos”, disse Anna. “É como escolhemos viver nossa vida e estamos felizes em viver assim”. Aos 35 anos, elas fazem tudo juntas, se vestem da mesma forma e agem da mesma maneira – até tiraram um dente para ficarem ainda mais parecidas. Anna e Lucy estrelam o programa “Extreme Sisters” (Irmãs extremas) na TLC australiana. Apesar de a ação poder se estranha para alguns, Ben, noivo de ambas, revelou que não se incomoda com a relação, pois ele também tem um irmão gêmeo, contribuindo para que ele compreenda a atitude das parceiras. “Ele entende nossa proximidade, precisamos estar juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele nos entende totalmente”, contou Ana.