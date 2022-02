Gêmeas se casam com gêmeos e têm filhos que são primos idênticos

Famílias moram na mesma casa no Estado da Virginia, nos Estados Unidos; garotos nasceram com um mês de diferença

Reprodução / Instagram / @SalyersTwins Mães seguram cada uma o seu bebê, que são idênticos apesar de serem primos



Uma dupla de irmãs gêmeas idênticas se casou com uma dupla de gêmeos idênticos e teve bebês com pouco tempo de diferença, apenas um mês. No que isso resultou? Em dois meninos também idênticos, apesar de serem primos. O caso dos casais formados por Brittany e Josh Salyers, pais de Jett, e Brianna e Jeremy Salyers, pais de Jax, viralizou nas redes sociais ao demonstrar como funciona a genética em seres humanos, e por parecer roteiro de filme. As histórias das duas famílias caminharam lado a lado: os casais se conheceram em um festival para gêmeos em 2017; Josh e Jeremy fizeram os pedidos de casamento juntos seis meses depois, e as cerimônias foram realizadas de forma conjunta em 5 de agosto de 2018. Hoje, todos vivem juntos na mesma casa, na Virgínia, nos Estados Unidos.

Os casais começaram a fazer sucesso nas redes sociais ao compartilhar como eram suas rotinas morando na mesma casa. Em 2021, Brittany e Brianna anunciaram que ficaram grávidas quase ao mesmo tempo. “Estamos emocionados e gratos por experimentar gestações sobrepostas e compartilhar essa notícia com todos vocês!”, disseram. Desde então, passaram a compartilhar os momentos da gravidez, como as revelações de que seriam dois meninos – os chás de revelação não foram simultâneos. Depois que os bebês nasceram, as duas compartilham fotos deles e dos casais curtindo a vida de pais. “Vivemos a maioria dos marcos de nossas vidas juntos, aniversários, tirar carteira de motorista, formaturas e nosso casamento duplo. Este seria o próximo grande evento, e adoraríamos experimentá-lo juntos, e assim o faremos”, explicou Brianna ao jornal Australia’s Today. Em uma das postagens, Jett e Jax são apresentados como “primos, irmãos genéticos e gêmeos quaternários”.

