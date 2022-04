Genro de Trump comparece em investigação sobre ataque ao Capitólio

Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, não estava na Casa Branca no dia da invasão ao Congresso, mas foi citado em mensagens

MANDEL NGAN / AFP Jared Kushner foi um dos principais conselheiros de Donald Trump durante o mandato



O genro do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e também seu principal assessor na Casa Branca, Jared Kushner, respondeu nesta quinta-feira, 31, às preguntas da comissão da Câmara dos Representantes que investiga o ataque ao Capitólio ocorrido no ano passado. Kushner, o conselheiro de mais alta categoria de Trump e primeiro integrante da família a testemunhar até agora, compareceu de maneira voluntária e privada, por videoconferência. A comissão da Câmara dos Representantes está reconstruindo um relato detalhado dos acontecimentos do ataque ocorrido em 6 de janeiro, mas também do complô feito pelos aliados de Trump para tentar anular as eleições presidenciais de 2020 e da campanha de desinformação que afirmava falsamente que houve fraude generalizada, o que levou ao episódio de violência.

Kushner estava retornando da Arábia Saudita no dia 6 de janeiro de 2021 e não passou a noite na Casa Branca ao chegar aos Estados Unidos. Após o comparecimento de Kushner, a integrante da comissão, Elaine Luria, disse à emissora MSNBC que ele “foi capaz de nos proporcionar informação voluntariamente, para verificar e fundamentar sua própria opinião” sobre a eleição. O testemunho de Kushner encerra um intenso período de revelações quase diárias da investigação. Na semana passada, veio à tona que a ativista política conservadora Gini Thomas, esposa do juiz da Suprema Corte Clarence Thomas, enviou mais de vinte textos promovendo teorias conspiratórias descabidas e exigindo que o então chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, ajudasse a anular as eleições de 2020. O nome de Kushner aparece em uma mensagem de Gini Thomas, datada de 13 de novembro de 2020, na qual ela diz a Meadows: “Acabo de reenviar para você um e-mail que enviei a Jared esta manhã… uma melhor coordenação agora ajudará para que venha a cavalaria e a Fraude seja exposta e os Estados Unidos se salvem”. A comissão está perto de encerrar a fase final de investigações e está planejando audiências públicas no segundo semestre.

*Com informações da AFP