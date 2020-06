George Floyd será enterrado ao lado da mãe; funeral acontece em Houston

EFE/EPA/David J. Phillip Centenas de pessoas na igreja Fountain of Praise, em Houston, no Texas. George Floyd será enterrado neste terça



O funeral de George Floyd, homem negro morto durante abordagem policial, acontece nesta terça-feira (9), em Houston, nos Estados Unidos. Ainda nesta tarde, familiares e amigos prestavam homenagens a Floyd e centenas de pessoas acompanhavam a cerimônia na igreja Fountain of Praise, em Houston, no Texas.

Floyd será enterrado em um cemitério no subúrbio de Houston, ao lado da mãe, segundo o The New York Times. A filha mais nova de Floyd, Gianna, também estava presente na cerimônia. A primeira parte das homenagens e cerimônias aconteceu em Minneapolis, e marcou o décimo dia de protestos pelo fim do racismo nos Estados Unidos

O assassinato brutal de Floyd desencadeou uma onda de protestos em mais de 30 cidades norte-americanas. Outros países também viram manifestantes nas ruas pedindo o fim do racismo. Aos 46 anos, o ex-segurança morreu enquanto tinha o pescoço pressionado pelo policial Derek Chauvin no último dia 25.

Chauvin pressionou o pescoço de Floyd, que estava algemado e imobilizado no chão, por mais de 8 minutos enquanto era filmado. O policial, cuja fiança está em R$ 6 milhões, e outros três oficiais envolvidos na ocorrência responderão por assassinato. Ainda no chão, as imagens mostram Floyd dizendo que não conseguia respirar e chamando pela mãe.

Uma autópsia independente pedida pela família revelou que Floyd morreu por asfixia. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve presente na cerimônia desta terça. De acordo com o The New York Times, Biden falou diretamente à filha de Floyd: “Nenhuma criança deveria ter que fazer a pergunta que muitas crianças negras tiveram que fazer por gerações: ‘Por quê? Por que papai se foi?'”