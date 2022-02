Google barra mídias oficiais russas de receberem dinheiro por anúncios

Canais no YouTube também serão bloqueados na Ucrânia e menos recomendados nos outros países

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

O Google anunciou na noite deste sábado, 26, que irá bloquear as mídias oficiais da Rússia de obterem receita através de sua tecnologia de anúncios. A mídia estatal russa RT e outros canais serão impedidos de receber dinheiro por anúncios em seus sites, aplicativos e vídeos do YouTube, semelhante a uma medida do Facebook após a invasão da Ucrânia. Além disso, a mídia russa não poderá comprar anúncios por meio do Google Tools ou colocar anúncios em serviços do Google, como busca e Gmail, disse o porta-voz Michael Aciman. “Estamos monitorando ativamente novos desenvolvimentos e tomaremos outras medidas, se necessário”, disse Aciman. Vídeos da mídia afetada também aparecerá com menos frequência nas recomendações, e esses canais serão totalmente bloqueados na Ucrânia.