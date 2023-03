Governador da Flórida diz que não vai fazer ‘drama diário’ como Trump na Casa Branca

Ron DeSantis é o segundo em intenções de votos nas eleições primárias republicanas, ficando atrás do ex-presidente

EFE EPA CRISTOBAL HERRERA Ron DeSantis planeja concorrer à presidência dos EUA em 2024



O governador da Florida, Ron DeSantis, disse em entrevista que o canal “Fox News” transmitirá nesta quinta-feira, 23, que, ao contrário do ex-presidente Donald Trump, ele governará “sem um drama diário” se chegar à Casa Branca. DeSantis, aparece atrás de Trump nas pesquisas de intenção de voto antes das eleições primárias republicanas para decidir o candidato presidencial em 2024. O governante disse que teria tratado a pandemia da Covid-19 de forma diferente e que teria “demitido” o epidemiologista Anthony Fauci, o que Trump não fez, e também diferiu com o ex-presidente sobre o estilo de liderança, de acordo com uma prévia da entrevista divulgada nesta quarta-feira. “Penso que a forma de dirigir o governo não é o drama diário, mas sim concentrar-se no quadro geral e colocar os pontos em cima da mesa. Penso que isso é uma coisa muito importante”, opinou. Esta afirmação do governador da Florida, o estado natal de Trump, está em consonância com uma que ele fez nesta semana sobre a possibilidade de o ex-presidente ser criminalmente processado e preso por supostos pagamentos feitos a uma atriz pornô em 2016 para impedi-la de falar sobre uma relação entre ambos. Em tom de desdém, DeSantis disse que não podia falar de pagamentos a uma atriz pornô, querendo dizer que nunca esteve nessa situação. Também indicou que não pretendia se envolver no que chamou de “um circo forjado” nem em dizer o que faria se a Florida fosse solicitada a extraditar Trump.

O ex-presidente atacou DeSantis. “Ron DeSantis está atacando o presidente Trump porque os seus números nas pesquisas continuam caindo. Infelizmente para DeSantis, sentar-se para uma entrevista para criticar o presidente Trump com o ladrão de armas Piers Morgan não vai resolver os seus problemas com os eleitores republicanos”, disse o movimento trumpista Make America Great Inc. Em mensagem enviada por correio, MAGA Inc. mostra os resultados das últimas pesquisas, nas quais DeSantis aparece atrás de Trump, como na publicada nesta quarta-feira pela Universidade de Monmouth, que dá ao ex-presidente 41% de apoio às primárias e 27% a DeSantis. Ainda sem confirmar a pré-candidatura presidencial, DeSantis afirmou na entrevista à “Fox News” que, para as eleições de 2024, vai se concentrar no democrata Joe Biden, o atual presidente dos EUA, e não em outros políticos republicanos. Perguntado se acredita que pode vencer Biden nas eleições, DeSantis disse que sim e destacou que precisaria ganhar o apoio não só dos republicanos, mas de um espectro político mais vasto. “O país quer uma mudança”, respondeu.

*Com informações da EFE