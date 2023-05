Governador da Flórida sanciona lei contra imigração irregular

Novas medidas foram anunciadas por Ron DeSantis nesta quarta-feira, 10, sendo consideradas pelo mandatário como uma resposta a ‘um problema enorme na fronteira com o México’

EFE EPA CRISTOBAL HERRERA Nesta quarta, Ron DeSantis concedeu entrevista coletiva na qual criticou o governo Biden



O governador da Flórida, Ron DeSantis, sancionou um projeto de lei que inclui medidas que visam dificultar a instalação de imigrantes em situação irregular no Estado. Em entrevista coletiva dada nesta quarta-feira, 10, DeSantis criticou o controle de fronteiras do governo federal, anunciando o projeto sob o slogan “Protegendo a Flórida da crise de fronteira de Biden”. Além disso, DeSantis afirmou que a proposta de lei é uma resposta a um “problema enorme na fronteira com o México”. O projeto tem 43 páginas e inclui dispositivos para invalidar carteiras de motorisRota, carteiras de identidade emitidas por outros estados para “migrantes não autorizados”, entre outros que têm como objetivo dificultar que pessoas sem autorização do governo se instalem na Flórida. O governador atacou o que descreveu como “frouxidão” por parte do presidente dos Estados Unidos Joe Biden em questões de imigração, classificando como uma “responsabilidade fracassada desde o primeiro dia de governo”.

O governador disse que a Flórida está tentando “combater os efeitos das políticas de Biden” desde o primeiro momento. Dentre as medidas adotadas por DeSantis, está o projeto de lei que exige que hospitais coletem informações sobre status de migração dos pacientes e enviem às autoridades do Estado. O governador observou que já é ilegal para os empregadores contratar pessoas sem documentos e que os novos requisitos contidos no projeto de lei, especialmente o sistema E-Verify, ajudarão a fortalecer a aplicação dessas leis. O E-Verify é um sistema baseado na internet que permite que as empresas registradas confirmem se seus possíveis funcionários podem trabalhar legalmente nos EUA. A regra também torna o transporte de pessoas para a Flórida sem uma permissão de migração um crime punível com até 15 anos de prisão e proíbe o financiamento de programas municipais e de condados para fornecer carteiras de identidade a estrangeiros sem status de migração regulamentado. DeSantis deverá ser anunciado como candidato do Partido Republicano à presidência em 2024.

*Com informações da EFE