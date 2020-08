Governador de Nova York publicará livro sobre sua gestão na pandemia de Covid-19

A editora Crown anunciou nesta terça-feira, 18, que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, publicará um livro sobre sua gestão durante a pandemia de Covid-19. A obra será intitulada “American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic” (“Crise americana: lições de liderança da pandemia de Covid-19”, em tradução livre) e tem o lançamento previsto para o dia 13 de outubro. “Atravessamos o inferno, mas aprendemos muito. Nova York passou de ter uma das taxas de Covid-19 mais altas para uma das mais baixas”, comentou o político democrata no Twitter, ao anunciar o livro.

— Andrew Cuomo (@andrewcuomo) August 18, 2020