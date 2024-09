Governo Biden critica bloqueio da rede social X no Brasil

‘É um tipo de liberdade de expressão’, afirmou a porta-voz do Executivo americano; medida foi imposta pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em resposta à desobediência a ordens judiciais

Mandel Ngan/AFP Nos Estados Unidos, a situação é semelhante, com o presidente Joe Biden enfrentando desafios relacionados ao TikTok



Governo americano do Joe Biden expressou descontentamento com a decisão de bloquear a rede social X no Brasil, ressaltando que o acesso às plataformas digitais é fundamental para a liberdade de expressão. “Quando se trata de rede social, nós temos sido muito claros no que pensamos. As pessoas deveriam ter acesso às redes sociais. É um tipo de liberdade, de liberdade de expressão”, afirmou a porta-voz do Executivo americano Karine Jean-Pierre ao responder a uma pergunta da TV Globo. A medida foi imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em resposta à desobediência a ordens judiciais. O bloqueio permanecerá em vigor até que a empresa atenda às exigências do ministro, que incluem a nomeação de um representante no país. Nos Estados Unidos, a situação é semelhante, com o presidente Joe Biden enfrentando desafios relacionados ao TikTok.

Ele sancionou uma legislação que proíbe o aplicativo caso a empresa não se desfaça de suas operações em um prazo de nove meses. Essa ação é motivada por preocupações de segurança nacional ligadas à ByteDance, a empresa controladora do TikTok. As preocupações sobre a segurança de dados e a influência das redes sociais têm sido um tema recorrente tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A tentativa de bloquear o TikTok por Biden ecoa as ações de seu antecessor, Donald Trump, que já havia tentado proibir o aplicativo em 2020.

