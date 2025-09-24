Governo brasileiro saúda reconhecimento do Estado da Palestina durante conferência da ONU

Em nota, o Itamaraty afirma que o Brasil espera que medida adotada por França, Bélgica, Andorra, Luxemburgo, Malta e Mônaco ‘confira impulso político decisivo para implementação da solução de dois Estados’

Ministério das Relações Exteriores Palácio Itamaraty, em Brasília



O governo brasileiro saudou nesta terça-feira (24) o anúncio de reconhecimento do Estado da Palestina por França, Bélgica, Andorra, Luxemburgo, Malta e Mônaco, durante a Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão Palestina, em Nova York. “O crescente grupo de países que reconhecem o Estado da Palestina – a exemplo do que fez o Brasil em 2010 – reúne nações que consideram a consecução dos direitos inalienáveis do povo palestino, sobretudo o direito à autodeterminação, um passo essencial para a garantia da paz e da estabilidade no Oriente Médio”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores.

Em nota, o Itamaraty afirmou que o Brasil espera que a medida, já adotada por 159 países, “confira impulso político decisivo para a implementação da solução de dois Estados”. O governo ressaltou que a decisão segue a posição brasileira, que reconheceu a Palestina em 2010, e destacou que “a consecução dos direitos inalienáveis do povo palestino, sobretudo o direito à autodeterminação, é um passo essencial para a paz e a estabilidade no Oriente Médio”.

O texto acrescenta que a viabilidade da solução de dois Estados depende de “cessar-fogo imediato e permanente na Faixa de Gaza, libertação dos reféns remanescentes, acesso desimpedido de ajuda humanitária e retirada completa das forças israelenses do território”.

Leia a nota do governo brasileiro na íntegra

O Brasil expressa a expectativa de que o reconhecimento do Estado da Palestina, já realizado por 159 países, venha a conferir impulso político decisivo para a implementação da solução de dois estados. Insta, dessa forma, todos os países que ainda não o fizeram a seguirem o mesmo caminho. Assinala, ainda, que a viabilidade da solução de dois estados depende de cessar-fogo imediato e permanente na Faixa de Gaza, libertação dos reféns remanescentes, acesso desimpedido de ajuda humanitária e retirada completa das forças israelenses do território.”