Governo da Rússia pede união em torno de Putin: ‘Não é hora de divisão’

Para conter as reações negativas da população, autoridades russas reforçaram o controle sobre divulgação de informações sobre a guerra dentro do país

Ramil SITDIKOV / SPUTNIK / AFP Porta-voz do Kremlin pediu apoio ao presidente Vladimir Putin



Em meio ao novo dia da invasão da Rússia à Ucrânia, o governo russo pediu para a população se unir e apoiar o presidente Vladimir Putin. A afirmação e o pedido foram feitos nesta sexta-feira, 4. “Agora não é hora de divisão, é o momento de união. E união ao redor do nosso presidente”, afirmou Dmitri Peskov, porta-voz do governo russo, em encontro com a imprensa. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta sobre as personalidades russas que se mostraram contra a guerra nos últimos dias. “Há de fato debates acalorados entre as personalidades da cultura. Há quem apoie o presidente, que apoia o presidente com sinceridade. E há quem não entende o que está acontecendo”, afirmou Peskov, estimando ser necessário “explicar as coisas para eles pacientemente”. Muitas petições contrárias à guerra circulam no momento, partindo tanto de personalidades, quando de pessoas de outras áreas. Em meio à essa divisão, as autoridades russas reforçaram o controle interno da informação, incluindo o fechamento de meios de comunicação independente, bloqueios de sites e adoção de emendas legislativas que determinam prisão para quem distribuir “informações falsas” sobre o Exército.

*Com informações da AFP