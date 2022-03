Governo da Ucrânia anuncia que negociador do conflito com a Rússia foi encontrado morto

Causa da morte ainda é um mistério; Servidor foi identificado sem vida junto a outros três membros do serviço de inteligência ucraniana

Maxim GUCHEK/BELTA/AFP - 03/03/2022 Nova reunião com representantes da Ucrânia e da Rússia ocorrerá nesta segunda



O governo da Ucrânia afirmou neste domingo, 06, que um dos negociadores do conflito com a Rússia, que participou das reuniões em Belarus, foi encontrado morto sob circunstâncias duvidosas. Junto com o funcionário, outros três membros do serviço de inteligência também estavam sem vida. Os representantes do governo de Volodymyr Zelensky estavam realizando uma “missão especial” em Kiev. Alexander Dubinski, deputado ucraniano, alegou em seu canal no Telegram que o rapaz foi executado após ser identificado como espião russo. A guerra já chega ao seu 11º dia e duas rodadas de negociação entre os países foram realizadas sem êxito e amanhã já está programada para acontecer o terceiro encontro.