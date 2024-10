Governo de Buenos Aires apreende 250 milhões de pesos e bloqueia sites de jogos de azar ilegais

Procurador-geral da cidade, Juan Bautista Mahiques, informou que 14 influenciadores foram convocados a prestar depoimento

Foto: La Nacion Governador de Buenos Aires, Jorge Macri, ao centro, detalha operação de combate ao jogo com crianças e plataformas ilegais de jogos de azar



O governador de Buenos Aires, Jorge Macri, revelou uma operação significativa que resultou na apreensão de 250 milhões de pesos, além de criptomoedas. A ação também incluiu o bloqueio de 1.835 sites que operam com jogos de azar de forma ilegal. Macri, acompanhado pelo Ministro da Justiça, Gabino Tapia, anunciou que influenciadores e celebridades que promovem essas plataformas foram notificados pela Justiça. O procurador-geral da cidade, Juan Bautista Mahiques, informou que 14 influenciadores foram convocados a prestar depoimento. Macri ressaltou a relevância de alertar esses influenciadores sobre a ilegalidade das plataformas que estão promovendo. Entre os notificados, destacam-se a atriz Florencia Peña e o influenciador Marito Laurens.

Além das notificações, o governo de Buenos Aires relatou que, em resposta a denúncias, foram realizadas 30 operações que resultaram no desmantelamento de uma rede de jogos de azar online. Macri enfatizou a urgência de combater o jogo ilegal, especialmente devido ao seu impacto negativo sobre as crianças. A ação do governo reflete um esforço contínuo para enfrentar a crescente preocupação com o jogo ilegal na região. A colaboração entre diferentes órgãos da Justiça e a mobilização de recursos para a fiscalização são fundamentais para coibir essas práticas. A iniciativa também busca conscientizar a população sobre os riscos associados ao jogo não regulamentado.

