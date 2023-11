Governo de Israel recebe lista de reféns que serão liberados no 3º dia de trégua do conflito no Oriente Médio

Apesar de ter as informações, as autoridades israelenses não divulgaram os nomes que constam na lista, quantos serão liberados e nem que horas a transação ocorrerá

AHMAD GHARABLI / AFP Uma multidão cerca um ônibus da Cruz Vermelha que transportava prisioneiros palestinos libertados em troca de reféns do Hamas



Com a previsão de uma nova libertação de reféns sequestrados pelo Hamas neste domingo, 26, o governo de Israel informou que já recebeu a lista de reféns que serão libertos. Contudo, as autoridades não divulgaram as identidades dos nomes que constam na lista, quantos serão liberados e nem que horas a transação ocorrerá. Este é o terceiro dia de uma trégua temporária entre Israel e o movimento islamista palestino, que permite fornecer mais ajuda humanitária aos habitantes da Faixa de Gaza. No sábado, 25, as libertações foram adiadas por várias horas depois de o Hamas ter acusado Israel de não respeitar os termos do acordo. Enquanto isso, centenas de caminhões com ajuda humanitária continuam entrando na Faixa de Gaza, sitiada durante sete semanas de guerra desencadeada pelo ataque sangrento do Hamas em Israel, em 7 de outubro.

No total, o movimento islamista entregou 41 reféns israelenses e estrangeiros ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na sexta e no sábado, e Israel libertou 78 prisioneiros palestinos. O acordo prevê quatro dias de trégua que deverá permitir a libertação de 50 reféns e 150 prisioneiros palestinos. Um total de 248 caminhões carregados com ajuda humanitária entraram no sábado na Faixa de Gaza, 61 deles transportavam água, alimentos e material médico para o norte do território, segundo a ONU. O órgão também levantou que metade das casas de Gaza foi danificada ou destruída e 1,7 milhão de pessoas – entre 2,4 milhões de habitantes – foram deslocadas.

*Com informações da agência AFP